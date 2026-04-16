Bemutatkozott az újragondolt Mercedes-Benz EQS, már be is árazták itthon!

Csak oldalról lehet összetéveszteni elődjével az új EQS-t, hiszen mind a frontrészt, mind a hátsó traktust teljesen átrajzolták. Elöl az aktuális formanyelvnek megfelelően a lámpatestekben megjelentek a csillagmotívumok, csakúgy mint a "hűtőmaszkon". Hátul kevésbé radikális a változás, de a lámpatestek grafikája itt is hamar elárulja, ez már a frissítés utáni kivitel.

A műszerfal megjelenése nagyban függ a felszereltségi szinttől, ugyanakkor a csúcsváltozatokban már az EQS-ben is három képernyővel találkozni: a digitális műszeregységgel, a központi multimédiával, illetve az utasoldali kijelzővel. Most először nem csak ezek száma változhat a kivitel függvényében, de a kormány kialakítása is. Az EQS ugyanis megkapta az úgynevezett steer-by-wire rendszert, vagyis a kormány nincs közvetlen fizikai összeköttetésben az első tengellyel, a "parancsot" szoftveresen hajtja végre a szisztéma. Ezzel a Mercedes-Benz luxus villanyos szedánja lett az első német prémium, amelyben megjelent ez a opció.

Fontos előrelépések történtek műszaki fronton is, amelyek már a márka magyarországi konfigurátorában is fellelhetőek, hiszen az új EQS értékesítése már Magyarországon is megkezdődött. Az alapfelszereltséget a 450+ Sentiment jelenti, amely a legnagyobb hatótávval kecsegtet. A Mercedes a frissítésről szóló közleményében 926 kilométerről írt, ugyanakkor a hazai konfigurátorban 878 kilométeres vegyes hatótávot tüntettek fel, míg urbánus környezetben legfeljebb 962 kilométert ígérnek. A 122 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátort maximum 350 kilowattal lehet tölteni, 10-ről 80 százalékra 27 perc alatt. A szóban forgó 408 lóerős, 505 newtonméter nyomatékkal rendelkező változat alapára 44 956 000 forint.

Eggyel feljebb lépve az EQS 500 4MATIC képviseli az "aranyközéputat". Teljesítménye 476 lóerő, 750 newtonméter nyomaték, ezért a várható hatótáv is valamivel kisebb (852 km), mivel az akkumulátor ugyanúgy 122 kilowattórás. Ezért a változatért minimum 51 178 000 forintot kell fizetni.

Az abszolút csúcsmodell EQS 580 4MATIC néven fut, amelybe 585 lóerőt és kerek 800 newtonméter nyomatékot préseltek, így mindössze 4,1 másodperc alatt ugrik álló helyzetből 100 km/órára. Az akkumulátor ugyancsak 122 kilowattórás, viszont a Mercedes ígérete szerint az EQS 580-hoz hasonlóan ez is 852 kilométert tud egy töltéssel. A konfigurátorban szereplő információk szerint ezért legalább 56 041 000 forintot kell kifizetni. Ahogyan az a Mercedesnél lenni szokott, az alapárat a különböző extrákkal jócskán feljebb lehet tornázni, jelen esetben könnyen 70 millió forint fölé kúszhat egy jól felszerelt EQS 580, ebben pedig még nincs benne a fent említett steer-by-wire technológia, mivel az a későbbiekben válik elérhetővé.