Hivatalos: érkezik az új Omoda! Jó eséllyel ez lesz az eddigi legolcsóbb!

Eredetileg 3-asként kezdte életútját az Omoda hamarosan érkező modellje, azonban időközben átkeresztelték 4-esre, tavaly év végén pedig már meg is mutatták egyszer. Akkor azonban alig árultak el róla bármit, ám ez hamarosan változni fog, hiszen a Pekingi Autószalonon ténylegesen leleplezik az Omoda 4-est, amely a márka közleménye szerint főként a fiatalabb célcsoportot célozza, részben a futurisztikus formavilágával, részben a szoftveres megoldásaival.

Egyelőre nem tudni, pontosan mikor érkezhet Magyarországra, viszont azt igen, hogy biztosan kapható lesz itthon. Az Omoda eddig használt nevezéktana alapján a 4-es az 5-ös alá érkezhet a modellpalettára, vagyis ez lehet a márka eddigi legolcsóbb autója, amelyet hazánkban is forgalmazni fog.

Az újdonság jó esélyekkel indulhat az európai újautó-piacon, hiszen a nagyobb 5-ösből rengeteg fogyott Európában, a drágább Jaecoo 7-es pedig mostanra annyira közönségkedvenccé vált Nagy-Britanniában, hogy a múlt hónapban ez volt a legkelendőbb modell a királyságban. A két márka egyébként világszinten is jól teljesít, hiszen néhány év leforgása alatt 64 piacon jelentek meg (ebből 16 Európa), világszinten pedig mindent egybevetve a két gyártó közelít az egymilliós álomhatárhoz - mindössze 3 évvel az indulás után, ami nem meglepő módon rekord.