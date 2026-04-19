Nagy múltú létesítményben szünteti be az autógyártást a Stellantis

2028 végén befejeződik az autógyártás a Stellantis franciaországi, Poissy városa mellett található üzemében - jelentett be a konszern. A jövőben kizárólag alkatrészek előállítása, illetve gépjármű-újrahasznosítási tevékenységre korlátozódik a létesítmény működése. Egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa a jelenleg itt készülő DS3-nak és Opel Mokkának, bár a két típus jelenlegi generációja nagyjából az átszervezéskor éri el életciklusának végét, így jó eséllyel a generációváltással kerül át a gyártásuk egy másik üzembe - ha egyáltalán lesz új nemzedékük.

A szóban forgó gyárat még 1937-ben hívta életre a Ford Motor Company, később a Chryslerhez került, majd 2021-ben került a Stellantis kötelékébe. Fénykorát 1976-ban élte, akkor több mint 500 ezer gépkocsi készült itt, egyetlen év leforgása alatt. Ehhez képest 2026-ban az előzetes becslések szerint legfeljebb 68 ezer autót gyártanak majd itt le, 2027-ben pedig ez a szám 65 ezerre csökkenhet - legalábbis a Reuters értesülései szerint. Az elképesztő eltérés nem meglepő, legalábbis az alkalmazottak létszámának tudatában, hiszen míg az 1970-es évek végén 27 ezer embert foglalkoztatott a létesítmény, addig napjainkban 1600 munkavállaló dolgozik itt.