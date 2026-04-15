Brutális leépítést jelentett be az Opel! Ennyi embertől válnak meg!

650 mérnök elbocsátását tervezi a Stellantis az Opel Rüsselsheimban található központjából, így rövidesen 1000 főre fogyatkozhat az egykor Németország legnagyobb fejlesztőközpontjaként számontartott létesítmény - írta meg az Automotive News Europe. Jelenleg 1650 szakember dolgozik ezen a részlegen, vagyis a most bejelentett intézkedés a teljes állomány közel 40 százalékát érinti.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A fent említett adatok még elkeserítőbbek, ha hosszabb távon vizsgáljuk a tendenciákat. 2017-ben, amikor az Opel a PSA csoporthoz került még jóval több, nagyjából 7000 mérnököt foglalkoztatott a rüsselsheimi bázison, illetve egyéb más kirendeltségeken, azonban az elmúlt évek átszervezéseinek és költségoptimalizációs törekvéseinek részeként folyamatosan csökkent a szakemberek száma.

-Hirdetés -

A konszern nem árulta el, pontosan mikor, illetve milyen ütemben fogja végrehajtani a leépítéseket, viszont azt igen, milyen feladatokat szánnak a megmaradt mérnököknek. A Stellantis a jövőben a különböző Opel és Vauxhall modellek finomhangolása mellett a vezetéstámogatók továbbgondolásában, a szoftvermérnöki feladatokban, a mesterséges intelligencia felhasználásában, valamint az akkumulátorokat érintő fejlesztésekben számít a szakemberekre.

Az Automotive News Europe szerint a lépés vélhetően összefügg azzal a híreszteléssel, amely szerint a közeljövőben olyan Opel emblémával ellátott villanyautókat dobhat piacra a Stellantis, amelyek technológiai alapját a Leapmotor adhatja, bár ezt egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan.

Érdekesség, hogy a konszern éppen akkor jelent be komoly leépítést az Opel háza táján, amikor ez az egyik legjobban teljesítő márkájuk. 2026 első két hónapjában (a márciusi adatok még nem állnak rendelkezésre) csak a Fiat tudott nagyobb növekedést felmutatni (+42,1%) a múlt év azonos időszakához képest, hiszen az Opel 25,1 százalékkal több autót értékesített, mint 2025 első két hónapjában. Ezzel a Peugeot, a Fiat és a Citroën után a negyedik legtöbb gépkocsit vették nyilvántartásba a konszernen belül, ami szám szerint 52 531 példányt jelent - derült ki az ACEA összesítéséből.