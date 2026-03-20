Hivatalos: érkezik a Fiattól a "Giga Panda", íme a világpremier dátuma!

A "Panda-offenzívát" még 2024 februárjában jelentette be a Fiat, egy rakás koncepcióautó társaságában. Akkor 5 tanulmányt is lelepleztek, viszont mostanáig mindössze egynek láthatta a nagyközönség a végleges formáját. Ez lett a Grande Panda, amelyre korábban "Mega Pandaként" hivatkoztak.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Minden bizonnyal további két, ekkor prezentált koncepcióautó végleges formáját mutathatja majd be a Fiat a Párizsi Autószalon (október 12-18) idején. Ezt a teóriát erősíti, hogy a márka a napokban a hivatalos felületén jó eséllyel egy hétüléses autó előzetes kampányát kezdte meg - erről itt írtunk bővebben. Az olasz márka a már említett tanulmányok között mutatott egy SUV-ot Giga Panda néven, erről pedig biztosan tudni, hogy a Smart Car platformra fog épülni, ezen a padlólemezen pedig a konszernben már több márka is épített hétszemélyes autót.

-Hirdetés -

Ami a másik újdonságot illeti, a képlet egyszerűbbnek ígérkezik, hiszen az szinte biztosan a Fastback koncepcióautó véglegesített változata lesz. Ez ugyancsak a Smart Car platformra fog épülni, viszont - ahogyan a neve is sejteti - jóval kupésabb kialakítást kap, mint a Grande Panda.

A Stellantis többi márkája is tartogat meglepetéseket a 2026-os Párizsi Autószalonra. A Lancia itt fogja bemutatni az új Gammát, a Leapmotor a B03-at viszi a kiállításra, míg a Citroën egy tanulmányautót fog prezentálni . Az előzetes várakozások szerint a francia márka a Peugeot mellett vélhetően a legnagyobb standot építi az eseményre.