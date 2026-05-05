A Skoda sikere sem húzza fel a VW Csoport eladásait: még durvább leépítések jöhetnek?

Az idei év eddigi globális eladásai nem voltak valami fényesek a Volkswagen Csoport háza táján: a Skoda kivételével minden személyautó-márkájuk visszaesést szenvedett el. A Volkswagen 7,6 százalékkal zuhant be 2026 első negyedévében, 1 048 300 példányra. A SEAT és CUPRA márkák iránti kereslet 1 százalékkal, 145 300 járműre mérséklődött, míg az Audi 6,1 százalékkal, 360 100 példányra esett vissza. Arányaiban a Porsche szenvedte el a legnagyobb visszaesést, 14,7 százalékkal, 61 000 darabra zuhantak be az eladásaik. Még az egzotikusabb Bentley és Lamborghini márkáknak is nehéz első negyedévük volt: az előbbinél az eladások 9,9 százalékkal, 2200 darabra estek vissza, míg az utóbbinál 11,7 százalékkal, 2600 példányra csökkentek. A konszern egyetlen sikeres márkája a negyedévben a Skoda volt, amelynek eladásai 14 százalékkal, 271 900 példányra emelkedtek.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Oliver Blume vezérigazgató a közelmúltban egy a részvényeseknek küldött levelében árulta el, hogy a következő négy évben mintegy 50 000 munkahelyet szüntet meg a cégcsoport Németországban. A munkahelyek megszüntetése mellett a globális éves járműgyártást is visszafogják 9 millió példányra a túltermelés elkerülése érdekében. Arno Antlitz, a VW Csoport pénzügyi és operatív igazgatója az indokokra is kitért. Szerinte a kínai márkák európai térnyerése gyakorol nyomást az európai piacra, miközben az Egyesült Államokban bevezetett vámok is megviselik a vállalat pénzügyi helyzetét. „Alapvetően át kell alakítanunk üzleti modellünket, és strukturális, fenntartható fejlesztéseket kell elérnünk. Ez magában foglalja járműveink fejlesztési és gyártási költségeinek optimalizálását a termékminőség veszélyeztetése nélkül, a rezsiköltségek jelentős csökkentését, üzemeink hatékonyságának növelését, valamint a technológiai fejlesztés és döntéshozatal felgyorsítását.” - tette hozzá lehetséges megoldási javaslat gyanánt Antlitz.