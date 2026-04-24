Ezek most Európa kedvenc kínai autói!

Történelmi jelentőségű folyamatok zajlanak az európai újautó-piacokon, hiszen a kínai márkák már nem csak itt vannak, de rövid időn belül komoly népszerűségre tettek szert. Jó példa erre Nagy-Britannia, ahol márciusban a Jaecoo 7-ből helyezték a legtöbbet forgalomba, a szigetországban pedig eddig még sosem történt olyan, hogy a legkelendőbb autó kínai gyártmányú legyen.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Tágabb perspektívában is egyre jelentősebb a kínai autók részesedése. Múlt hónapban 149 094 ilyen gyártmányú autót vettek nyilvántartásban Európában - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint ez 97 százalékos növekedés a múlt év azonos időszakához képest. Mindez azt jelenti, hogy kis túlzással minden 10. forgalomba helyezett új autó kínai volt a múlt hónapban (9,41 százalék, ami csak néhány századdal marad el az abszolút rekordot jelentő 9,48 százalékos piaci részesedéstől, amelyet 2025 decemberében regisztráltak)

-Hirdetés -

Ugyanakkor hiába a Chery csoport és a BYD agresszív nyomulása, továbbra is az MG mondhatja magát Európában a legnépszerűbb kínai gyártónak. 80 348 autót vettek nyilvántartásba márciusban, míg a BYD (a Denza számaival kiegészítve) 73 870-et. A Chery, mint márka csupán 13 053-at, konszern szinten viszont (az Omoda, a Jaecoo, illetve a Jetour adataival kiegészítve) 69 907-et.

Típusokra lebontva az élen az MG ZS áll 30 628 példánnyal, a második helyen a Seal U (az EV és a DM-i együttesen) 23 833 autóval, míg a dobogó alsó fokán a brit piacon óriási sikert arató Jaecco 7-es. Említést érdemel még az MG HS is, amelyből ugyancsak több mint 20 ezret papíroztak le.