Mindkét üzemanyag drágul holnaptól: így változnak majd a piaci árak!

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig ismét bruttó 4 forinttal emelkedik. Ennek következtében a piaci árak is változnak: amennyiben a töltőállomások pontosan érvényesítik a drágulást a saját árszabásukban, úgy holnaptól egy liter 95-ös benzint 699 forintért, míg ugyanennyi gázolajat 738 forintért tankolhatnak majd a védett árra nem jogosult sofőrök a járműveikbe. Magyar rendszámmal azonban továbbra is él a kedvezmény: a 95-ös benzint literenként 595 forintért, a gázolajat pedig literenként 615 forintért tankolhatják a védett árra jogosultak.

