Itt a fordulat! Hosszú idő után először drágul az egyik üzemanyag!

Pénteken nem történt módosítás az üzemanyagok nagykereskedelmi árát illetően, így a csütörtöki változások után a 95-ös benzin átlagára 661 forinton áll, míg a gázolajé 698 forinton - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A portál úgy tudja, szombaton változhat a helyzet, mivel előbbi beszerzési árát bruttó 7 forinttal emelik. Amennyiben a kutak érvényesítik a kiskereskedelemben a módosítást, úgy a piaci ár 668 forint környékére kúszhat. Mindez a védett árakat továbbra sem befolyásolja, vagyis a magyar rendszámos autókba a benzint legfeljebb 595 forintért lehet értékesíteni, a gázolajat pedig maximum 615 forintért.

