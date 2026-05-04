Lecsapott a motoros rendőr: te látod, hogy mi volt a probléma?

Tapolcai motoros rendőrök vették észre, hogy egy furgonnal vontatott utánfutón a rakományrögzítéssel kapcsolatos szabályok jelentős részét megszegte egy sofőr. Az egyenruhások eleinte nem is hittek a szemüknek: miután megközelítették az elsőbbségadás kötelező táblánál álló járműszerelvényt, az egyik járőr egy kört is tett körülötte, hogy biztosan jól látja-e a helyzetet. Az ekkora túlnyúlással rögzített, szinte a földön húzott rakomány komoly veszélyt jelent a többi közlekedőre, így a rendőrök azonnal félreállították a furgonost és intézkedtek vele szemben. Az esetről készült felvételt alább láthatjátok: ti kiszúrtátok volna a szabálytalanságot a rendőrmotoron ülve?

