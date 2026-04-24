Befejezte legolcsóbb autóinak gyártását az Audi! Ez lesz helyettük!

Legördült az utolsó A1 a Volkswagen konszern Spanyolországban, Martorellben található gyártósoráról, ezzel 16 év után búcsúzik a márka egyik legkisebb, egyben legolcsóbb modellje. Az Audi még 2021-ben jelentette be, hogy az aktuális generáció kifutásával utód nélkül fog megszűnni a Polo alapokon nyugvó ferdehátú. Mindent egybevetve 1 389 658 példányt gyártottak belőle.

Hasonló hír érkezett Ingolstadtból is, ahol nemrég a Q2-es típustól búcsúztak az üzem dolgozói. A crossover pontosan 10 évig szerepelt a kínálatban, ám most ez is, közvetlen utód nélkül vonul nyugdíjba.

Nemrég hivatalos megerősítést nyert az évek óta keringő pletyka, mivel a márka egy kedvcsináló fotó publikálásával elismerte, készül az új A2-es, amelyet még idén év végén be is mutatnak. Fontos azonban, hogy az eredetileg 2005-ben nyugdíjazott városi autó nem az akkori formájában tér vissza - legalábbis a hajtáslánc terén. Az újabb kori A2 ugyanis tisztán elektromos lesz (a hivatalos neve A2 e-tron lesz), és a várakozások szerint a nemrég bejelentett ID.3 Neo négykarikás ikertestvére lesz.