Szerdán sem áll meg az üzemanyagár-emelkedés! Íme a részletek, erre kell készülni!

A hétfőn bejelentett változtatások hatására ismét emelkedett mindkét üzemanyag piaci ára. A 95-ös benzin kedd délelőtt 696 forint környékén mozog, vagyis több mint 100 forinttal kérnek érte többet, mint akkor, ha magyar rendszámos autóba történik a tankolás - derült ki a Holtankoljak.hu kalkulációjából. A gázolaj esetében még nagyobb az eltérés, hiszen a 735 forintos piaci ár 120 forinttal magasabb, mint a 615 forintban maximalizált védett. Jó eséllyel ez a különbség maradhat szerdán is, hiszen a dízelmotorok üzemanyaga kapcsán nem jelentettek be újabb módosítást, ellenben a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára újabb 3 forinttal emelkedik - írta meg a Holtankoljak.hu. Mindez természetesen továbbra sem érezteti hatását, amennyiben magyar hatósági jelzéssel ellátott gépkocsiba történik a tankolás, ugyanis akkor a 95-ös benzinért legfeljebb 595, a gázolajért pedig maximum 615 forintot kérhetnek.

