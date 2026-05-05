A rendőrök szeme láttára esett az árokba a motoros! Figyeld, mi történt ez után!

Nem volt nehéz felhívnia magára a figyelmet annak a 20 éves férfinak, aki nemrég egy bakonyi kistelepülésen belül motorozott. Ahogy a járőrkocsi fedélzeti kamerája által rögzített képsorokon is látszik, semmilyen védőfelszerelést nem viselt az elkövető - vélhetően ezért fordultak utána az egyenruhások. A férfi azonban nem akart beszámolni a rendőröknek a mulasztásáról, ezért megpróbált elmenekülni, azonban egy bal kanyart nem megfelelő sebességgel közelített meg, ezért annak külső ívén található árokba csapódott. Még ekkor is próbált elszaladni - immár a motor nélkül - de még ott elfogták. Később kiderült, nem véletlenül menekült, mivel a 20 éves tettes nem rendelkezett jogosítvánnyal, a motoron nem volt biztosítás, ráadásul még ittas is volt, ezért büntető- és szabálysértési eljárás indult ellene. A motorkerékpár tulajdonosa is meglett rövidesen, a rendőrök pedig ez esetben is megtették a szükséges jogi lépéseket, hiszen az illető tudott a 20 éves férfi alkoholos befolyásoltságáról, így azzal, hogy átadta neki a motort, maga is jogsértést követett el.

-Hirdetés -