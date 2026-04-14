Sorra fotózták a 150 km/óra fölötti tempóval száguldókat Vas vármegyében!

Bár a Vas vármegyei rendőrség ritkán jelentkezik traffipax képekkel, úgy tűnik, amikor igen, akkor egészen extrém száguldozókról tesznek közzé felvételeket. Nincs ez másként most sem, hiszen a három fotó mindegyikén az elkövető legalább 158 km/órás sebességgel húzott el a mérőműszer előtt. Ezt a tempót egyébként egy motoros produkálta Nemeskeresztúrnál a 84-es főúton, amiért 140 ezer forintos csekkel "jutalmazta" a rendőrség.

Ugyanezen a szakaszon a nyitóképen szereplő BMW sofőrje is úgy gondolta, rá nem érvényes a 90 km/órás korlátozás, ezért 169 km/óráig nyomta neki - legalábbis a traffi előtt ennyivel húzott el. Az ilyen léptékű gyorshajtás már 210 ezer forintba kerül, ha a fentihez hasonló fotó készül róla.

Vashosszúfalu térségében egy Mazda sofőrje ugyancsak figyelmen kívül hagyta a 90-es korlátozást, a traffipax viszont éppen ekkor volt a 8-as számú főúton "szolgálatban", így megörökítette, amint az autós 160 km/órával húz el előtte. A motoros esetéhez hasonlóan ez a sebességtúllépés is 140 ezer forintos bírságot eredményezett.