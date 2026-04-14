Itt meg mi történt? Váratlan áremelés a magyar benzinkutakon!

Érdekes folyamatok játszódtak le kedden a magyar benzinkutakon, hiszen a hétfői bejelentés értelmében a gázolaj nagykereskedelmi árát 12 forinttal csökkentették. Ezzel szemben a szóban forgó típus piaci átlagára 779 forintra nőtt, vagyis 13 forinttal emelkedett a hétfő délelőttihez képest - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A 95-ös beszerzési ára nem változott, viszont a piaci ár ebben az esetben is 11 forinttal drágult. Ezen folyamatok ismeretében nehéz megtippelni, miképpen építik majd be a kiskereskedelmi piaci árba a mostani módosításokat a benzinkutak, mindenesetre a benzin bruttó 3, a gázolaj pedig bruttó 6 forinttal kerül majd nekik kevesebbe - írja a Holtankoljak.hu. Természetesen mindez a védett árakat nem érinti, vagyis a magyar rendszámos autókba előbbi literjét továbbra is 595 forintért, utóbbit 615 forintért lehet tankolni.

-Hirdetés -