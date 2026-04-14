Kutyabarát kialakítás és karaoke funkció egy elektromos SUV-ban? Teszten a Jaecoo 5 EV

A kínai Chery almárkájaként Európába érkező Jaecoo egyik kulcsmodellje az 5 EV. A kompakt SUV mezőny versenyzőjét, a 7-es kistestvéreként kínálja a gyártó, a célcsoport egyértelműen a fiatal, aktív életmódot folytató vásárlók. Na, meg a kutyások, amivel jól elkaphatnak egy erős réteget, hiszen a kutyatartó embereket erősen csábítják ezzel a beltérrel.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A dizájn, amit azonnal megértesz, vagy egyáltalán nem

Az 5 EV a sokadik olyan kínai modell, amit megláttam és legalább három másik autó jutott róla eszembe. Viszont mégsem tűnik úgy, mintha elcsenték volna, szóval ügyesen játszik rá az érzelmeinkre. Klasszikus terepjáró forma, főleg a Range/Land Rover vonalai sejlenek fel elsőként, így messze eltávolodik a mostanában tömegesen érkező, csepp/krumpli alakú kompakt SUV formáktól.

-Hirdetés -

A formaterv tehát letisztult, geometrikus vonalakra épít. Szemből karakteres, határozott a megjelenése, mégis üvölt róla az elektromos autók egyszerűsége. Zárt hűtőmaszk és kifejezetten lapos-széles, de nem az orr egész szélességén végig futó LED fényszórókkal érkezik.

A divatos fényjáték helyett egy hatalmas Jaecoo felirat hirdeti az autó nevét, az orr jobb alsó sarkába rejtve pedig egy 5 EV logó a típusát és hajtásláncát, ezzel is a lényegretörő egyszerűséget hangsúlyozva. Semmi cifrázás, hiszen egy közel 1,9 m széles orr már önmagában is eléggé észrevehető.

Nem elég nagynak lenni, annak is kell látszani

A megközelítőleg 4,4 m hosszával és több mint 1,6 m magasságával kompakt SUV-nak nevezik ugyan, ám szerintem már nagy autónak számít és annak is érződik. Oldalnézetből a szigorú, rendezetten futó, többségében nyílegyenes vonalvezetést egy kis funky légterelő szárnnyal lágyítják a tetővonal végén. A C-oszlop mögötti hatalmas ablaknak is külön szerepe van, viszont erről egy kicsit később ejtek szót bővebben.

Hátulról is pontosan ugyanaz a szellemiség vezette a tervezők kezét, ami az orrának megálmodását is szabályozta. Egyszerűség, de mégis a látványosságra törekvés.

Minimalizmus és gyakorlatiasság jellemzi tehát a formát, a színválaszték is ennek megfelelő. 5 visszafogott színben kínálják, amelyek közül az Alpesi Zöld árnyalat még a tesztautó Fjordszürkéjénél is látványosabb.

Meglepetés a beltérben - karaoke és kutyusbarát borítás

A Jaecoo 5 EV utastere is azt a fajta minimalizmust testesíti meg, amely eléggé leegyszerűsíti a dolgom, ugyanis nem lehet róla túl sokat mondani. Igen, ebben is van egy hatalmas, 13,2 colos érintőképernyő az infotainmentnek, akad Sony hangrendszer, marha kevés gomb és tudja az összes multimédiás és kényelmi funkciót amit már kismilliószor kitárgyaltunk, mert már mindenben van, mint régen a rádió.

A 8,8 colos digitális műszerfal gyakorlatilag egy szabadon álló, keretnélküli kijelző. Egészen minimális mennyiségű de lényeges információkkal ellátva. Sebesség, asszisztens rendszerek visszajelzései és a még fenn maradó hatótáv. Valamint, egy egészen gyors és pontos forgalom felismerő kis grafika, ami menetközben mutatja az autó környezetében haladó egyéb járműveket. Na meg persze, hogy éppen melyik számot hallgatod, mert az is fontos ám.

Elég uncsin hangzik ugye? Aggodalomra azonban semmi ok, a gyártó szem előtt tartotta, hogy mégse csússzon le a jellegtelen kategóriába a modell. Az utastérben körbefut egy kis LED-es hangulatvilágítás, aminek tetszés szerint állíthatod a színét és így a külső alapján feltételezett élére vasaltság máris ellágyul.

A modern életstílusra koncentráló jellemzők fénykorát éljük...

Dicséretes a méretes, közel 500 literes, síkpadlós kialakítású csomagtartó, ugyanakkor az igazi extrákat a beépített Karaoke applikáció és a TÜV minősítéssel ellátott kisállatbarát kialakítás jelentik. Mikrofont nem kaptam a tesztautóhoz, itthon pedig nem tartok csak úgy a polcon Jaecoo mikiket, a világ így megmenekült a katasztrófától amit éneklésnek nevezek. A kutyás jellemzők egyébként is jobban érdekeltek. Számomra új dolog volt ez a hivatalos, TÜV Pet Friendly minősítés, jelenleg a Tiggo 9 birtokolja a Jaecoo 5-ösön kívül ezt a címet.

Na de miről is van szó pontosan? A hivatalos elvárások közé tartozik az utastér levegőminősége és hőmérsékletének stabil szabályozhatósága, amely akkor is fenntartható, ha az autó álló helyzetben van. Ugyanilyen fontos a könnyen tisztítható, strapabíró anyaghasználat, amely ellenáll a szőrnek, nedvességnek és a szennyeződéseknek.

A TÜV külön figyelmet fordít a biztonságra is. A megfelelő rögzítési pontok, a sík padló, a jól kihasználható hátsó tér és a nagy üvegfelületek mind feltételek ahhoz, hogy az autó valóban megfelelő legyen egy kutyával a mindennapokban is. Itt jön képbe a hatalmas ablakkal ellátott C-oszlop mögötti terület fontossága is, hiszen sok kutya szorong az autóban ha nem lát ki belőle. (Na nem az enyém, neki édesmindegy, csak menjünk)

Vigyázz rám! De ne mondjad meg minden percben hogyan éljek, jó?!

Ezek a modern autók egyre okosabban kényszerítik rá a sofőrt a szabályos és biztonságos közlekedésre, amivel alapvetően semmi baj nincs, sőt! Rohamosan növekvő számú autóval elárasztott életterünk nagyon is igényli, hogy a lehető legtöbb emberi hibát küszöbölje ki egy autó biztonsági rendszere.

A Jaecoo 5 EV ennek olyannyira mestere, hogy néha megkérdőjeleztem a saját ítélőképességem. Az asszisztensek gyorsan jeleznek és határozottan avatkoznak közbe, ám nem éreztem minden esetben indokoltnak azokat. Ez egyébként nem a Jaecoo sajátossága, a modern autók egyre több helyet hagynak hibázni a felhasználónak és sokkal érzékenyebbek, mint a korábbi modellek rendszerei.

Azoknak, akik alapvetően ilyesfajta elektronika nélküli autókon nevelkedtek, sokszor idegesítő lehet. Még szerencse, hogy ki lehet kapcsolni a hangjelzéseket és marad a vizuális figyelmeztetés, valamint a biztonsági korrekciók, vagy komolyabb vészhelyzeti beavatkozások. Emellett azonban nem parkol, vagy vált sávot helyetted, nem hagyja, hogy elengedd a kormányt az autópályán és az éberséged, a figyelmed irányát is követi.

Ez nem csak egy halom extra költségtől kímél meg, hanem amennyire lehet rutinban tart, nem hagyja lankadni a figyelmed vezetés közben és az alapvető vezetési készség sem satnyul egy dodzsem igényeinek szintjére. Szerintem nem kell, hogy mindig, mindent az autó csináljon helyettünk, de vétózzatok meg a kommentek között!

Kiszámítható céleszköz a városi közlekedéshez

Az első gázadásnál rögtön érezhető, hogy jól áll az elektromos hajtás ennek az autónak. Az első tengelyt hajtó villanymotor 204 lóerőt és 340 Nm nyomatékot ad le, ami ebben a méretosztályban bőven elegendő minden hétköznapi helyzetre. Az indulás azonnali és határozott, a gyorsulás lineáris, kiszámítható. Városi forgalomban kifejezetten könnyű vele haladni, mindig van tartalék egy-egy gyorsabb besoroláshoz vagy előzéshez. A 0–100 km/h körülbelül 8 másodperc alatt megvan, a végsebesség 150 km/h, ami jól mutatja a modell karakterét.

Az energiát egy 61 kWh kapacitású akkumulátor tárolja. A gyári WLTP hatótáv 400 kilométer körül alakul, ami valós használat mellett inkább 300–350 kilométer közötti értéket jelent. Ez a kategóriában teljesen vállalható, főleg városi és elővárosi használat mellett. Töltésnél is jól illeszkedik a mindennapokhoz. DC villámtöltőn 80 kW körüli teljesítményt vesz fel, így 10-ről 80 százalékra nagyjából fél óra alatt feltölthető. AC oldalon 11 kW a maximum, ami otthoni vagy munkahelyi környezetben kényelmes megoldás.

Menet közben a csend és a nyugalom dominál. A hajtás rezgésmentes, a futómű lágy hangolású. A városi úthibákat és fekvőrendőröket jól kezeli, nem zökkent ki a mindennapi tempóból. A kormányzás könnyű, ami szűk helyeken és parkolásnál kifejezetten előny. Nagyobb tempónál is stabil, kiszámítható a karosszéria mocorgása, meglepő volt számomra de a szél sem dobálja különösebben, a hatalmas felületek ellenére sem.

Még ízlelik Európában a márka nevét, de határozottan ígéretes, amit eddig láttunk

A Jaecoo 5 EV egyértelműen a városi, aktív életet élő, technológiára nyitott felhasználóknak szól, különös tekintettel a kutyásokra, akiknek valódi, átgondolt megoldásokat kínál a mindennapokra. Maga a modell a gyártó kínálatában már egy kiforrott darab, valódi tartósságára csak az idő fog megfelelő válasszal szolgálni. A 15 490 000 forintos kezdő listaár a bevezető időszakban 14 990 000 forintra csökken, állami támogatással pedig akár 10 990 000 forintért is elérhető, ami kifejezetten versenyképessé teszi a kategóriában.

Az autó összességében jól használható, szerethető, nagy mérete ellenére könnyű együtt élni vele. A kutyabarát kialakítás pedig hab a tortán. Talán az első kínai modell, ami meg tudott győzni arról, hogy nem egy szépen csomagolt, valójában gyengébb minőségű tömegtermékről van szó. Aki sűrűn váltogatja az autóit - mondjuk 3-4 évente - valószínűleg jó lóra tesz vele, hiszen 7 évre szól a garancia, emiatt az értékvesztése sem lehet túl nagy.