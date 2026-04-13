Vajon meghódíthatja Európát ez a pici Honda? Bepróbálkoznak vele a kontinens szélén!

A Super N formavilága egyértelműen idézi az Európában nem igazán elterjedt, kei autók arányait, mint amilyen például a Honda City Turbo II is volt. Rövid túlnyúlások, szinte dobozszerű karosszéria és barátságos arányok jellemzik. Az autó kis mérete ideálissá teszi szűk városi környezetbe, miközben a dizájn nem próbál agresszív lenni. Inkább karakteres és könnyen felismerhető. A letisztult felületek mögött korszerű elektromos platform dolgozik. A Honda célja egy olyan városi EV megalkotása volt, amely egyszerűen használható, praktikus és a mindennapi közlekedéshez optimalizált.

A beltérben a funkcionalitást helyezték a középpontba. A kabin egyszerű, jól átlátható és digitális kijelzőkre épül, miközben a helykihasználás a kategóriához képest meglepően hatékony. A magas építés és a négyzetes forma segít abban, hogy az utastér tágasabbnak érződjön, mint amit a külső méretek sugallnak.

A hajtáslánc részleteit a gyártó egyelőre visszafogottan kommunikálja, de a hangsúly nem a nyers teljesítményen van. A Super N célja az alacsony fogyasztás, a könnyű vezethetőség és a városi hatótáv optimalizálása. Ez a megközelítés egyértelműen eltér a nagy teljesítményű elektromos modellek trendjétől.

Sokaknak, de nem mindenkinek!

Nem feltétlenül globális bestsellerre törekszik vele a gyártó, hanem egy jól definiált városi modellként, ami főképp a fiatalokat fogja lázba hozni. A Super N egyfajta válasz arra a kérdésre, hogy milyen lehet az elektromos autózás legegyszerűbb, legletisztultabb formája. Már a korábbi Honda E is ebbe az irányba haladt, azzal a modellel is kifejezetten réteg vásárlókat céloztak.

Az Egyesült Királyságban történő bevezetés egy jól meggondolt döntésnek tűnik, hiszen az ottani városi környezet és szabályozás ideális terep egy ilyen aprócska EV számára. A modell sikere nagyban múlik majd azon, hogy a vásárlók mennyire értékelik ezt a puritán, funkcióközpontú megközelítést. A Super N nem akar több lenni annál, mint ami. Egy kompakt, karakteres városi elektromos autó, amely a mindennapi használatot helyezi a középpontba. Ázsiában nagyon mennek ezek a kivitelek, tán itt az ideje, hogy az Öreg Kontinensen is elengedjük a tank méretű kocsikat?