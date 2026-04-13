Megvan az első EU-s engedély - zöld utat kapott a Tesla önvezető rendszere Hollandiában

A jóváhagyást a holland közlekedési hatóság adta ki, több mint másfél éves vizsgálati és tesztelési folyamat után. A döntés értelmében a Tesla FSD rendszere korlátozott formában használható közutakon, egyelőre kizárólag Hollandiában. A rendszer képes kormányozni, gyorsítani és fékezni, így a vezetés jelentős részét átveszi a sofőrtől. A hatóságok egyértelműen meghatározták a feltételeket is. A rendszer folyamatos felügyeletet igényel, a jármű vezetője minden helyzetben felelős marad. A Tesla által használt FSD, azaz Full Self-Driving elnevezés így továbbra sem jelent teljes önvezetést.

Az európai bevezetés egyik legnagyobb kihívása a szabályozási környezet. Az EU-ban minden ilyen rendszernek előzetes típusjóváhagyáson kell átesnie, ami jóval szigorúbb folyamat az amerikai gyakorlathoz képest. A Tesla több mint egymillió kilométernyi tesztadatot és több ezer valós forgalmi helyzetet dokumentált a jóváhagyás megszerzéséhez. Az engedély jelenleg ideiglenes és csak Hollandiára korlátozott. A következő lépés az európai szintű jóváhagyás megszerzése lehet. Ehhez a tagállamok közös döntése szükséges.

A rendszer technikai szintje továbbra is a vezetéstámogató rendszerek kategóriájába tartozik. A Tesla megoldása a legfejlettebbek közé sorolható, de működéséhez elengedhetetlen az emberi felügyelet. A fejlesztés mégis fontos lépés az automatizált közlekedés felé, és jól mutatja, hogy a gyártók egyre közelebb kerülnek a széles körben használható önvezető technológiákhoz. A morális döntéshozatal kérdése a legvitatottabb területe az önvezető rendszereknek. Mikor lesz képes egy "robot" eldönteni, hogy egy nyugdíjas, vagy egy kisgyermek életét és testi épségét mentse meg?