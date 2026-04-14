Toyota emblémával is beárazták itthon a Suzuki eVitarát!

Hazánkba is megérkezett a Toyota Urban Cruiser, a márka legújabb villanyautója, amely lényegében a Suzuki eVitara ikertestvére. Ennek megfelelően a műszaki adatok között szinte nincs eltérés, de az árak is értelemszerűen hasonlóak.

Az Urban Cruiser belépő szintű modellje (49 kilowattórás akkumulátorral) 14 490 000 forinttól indul, de a bevezető kampány keretében a márka félmillió forintot elenged készpénzes fizetés esetében, de van lehetőség 100 ezer forint értékben használtautó-beszámítási kedvezményt igénybe venni, valamint 150 ezer forintért választható extra is rendelkezésre áll - például faltöltő vagy téli gumiszett. Viszonyításképpen az eVitara a kisebb aksival 14 190 000 forintos listaáron szerepel a Suzuki oldalán, ugyanakkor a MySuzuki program részeként már 12 890 000 forinttól elérhető. A nagyobb aksis (61 kWh), illetve az összkerékmeghajtású változatok magyarországi árát egyelőre nem közölte a Toyota, de a márka oldalán sincs még jelenleg árlista az Urban Cruiserhez. Viszonyításképpen Suzuki emblémával előbbi listaára 15 490 000 forint, míg utóbbié 16 340 000 forint.

