Még a mentős sem hitte el, hogy átférnek: íme a pesti alsó rakpart egy szirénázó menőautóból nézve!

Igazi profizmust láthatunk az alábbi videóban, ahol egy késő délutáni órán egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó alig néhány perc alatt jut el az autóktól tömött alsó rakparton a Népfürdő utcától a Lánchídig. És bár elsőre úgy tűnhet, hogy a sofőrnek végig szerencséje volt, a videót jobban megnézve minden mozdulatról ordít a profizmus. Mintha előre látná az autósok reakcióit a sofőr, ráadásul a felvétel közepén az is kiderül, hogy milliméterre pontosan érzi a mentőautó méreteit, ha centizni kell. Ebből a videóból is látszik azonban, hogy a hazai sofőrök egy részének még mindig van hová fejlődnie, ha meghallja a szirénát: ehhez is segítséget nyújthat a másik szemszögéből látni az eseményeket.

