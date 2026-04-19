Kiszivárgott fotón a Ford soha el nem készülő, három üléssoros SUV-ja!

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy végül nyilvánosságra kerülnek képek soha be nem mutatott modellekről, amelyeket különböző okok miatt végül elkaszálnak a gyártók. Éppen ez történt most is, méghozzá a Ford háza táján. A felvétel felbukkanásának helye is igencsak különleges, mivel a LinkedIn profiljára töltött fel a végül soha be nem mutatott hétüléses villany-SUV-ról egy fotót Doug Field. Az oldalnézetből megvillantott prototípus szinte semmiben sem idézi a Ford aktuális vagy korábbi formanyelvét, a lámpatestek -már amennyi látszik belőlük - is inkább a kínai vállalatok megoldásait idézik. Kizárólag az ajtónyitók (és a felniken látható embléma) utalnak valamelyest az amerikai székhelyű márkára, hiszen hasonló megoldás található a Mustang Mach-E villanyautón is, igaz ott a fő mechanika az A és B oszlopon lévő gomb, a kiálló műanyagok csupán a nyitást hivatottak elősegíteni.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az ígéretek szerint 563 kilométeres hatótávú, végül "fejlesztői pokolban" maradt villany-SUV-ot még 2024-ben kukázta a márka, miután a 2026-os megjelenést egy évvel eltolták. Eddigre már belelocsoltak mintegy 1,9 milliárd dollárt, vagyis mai árfolyamon 584 milliárd forintot a fejlesztésbe.