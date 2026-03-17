Hivatalos: lesz belső égésű motor a Renault Scenic és Rafale következő generációjában!

Egyre komolyabban kimutatható az EU meghátrálásának hatása, amelynek értelmében 2035-től mégsem tiltják be teljesen az olyan új autók értékesítését, amelyekben belső égésű motor található. Jelen állás szerint a Renault továbbra is kitart a villanyos jövő mellett, viszont a HEV és PHEV rendszereket hamarosan teljesen lecserélhetik. A francia vállalat a napokban ismerte el hivatalosan is, hogy a közeljövőben érkező autók között több EREV is lesz.

A mozaikszó a Extended Range Electric Veichle angol szó rövidítése, a kifejezés pedig magyarul leginkább a megnövelt hatótávú elektromos gépjármű szavakkal lehetne leírni. Működésében hasonlít több, már jelenleg is kapható HEV rendszerre, azonban nem összetévesztendő velük. Az EREV-ekben - mint például egy PHEV-ben - ugyancsak található belső égésű motor, viszont ez nem áll közvetlen összeköttetésben a hajtott tengellyel vagy tengelyekkel, csupán generátorként funkcionál, áramot termel. Az autót minden esetben a villanymotorok mozgatják a nagyfeszültségű akkumulátorból nyert energiával, ugyanakkor ha ez lemerül, egy hagyományos EV-vel ellentétben nem szükséges azonnal töltőt keresni, a belső égésű motor akár több száz kilométerre elegendő hatótávot képes pluszban hozzátenni.

Ezt a technológiát integrálja a következő (európai) csúcsmodelljeibe a Renault. A RGEV Medium 2.0 néven futó új padlólemez eredetileg kizárólag villanyautóknak készült, viszont némi módosítás után alkalmas egy apró belső égésű motor befogadására. A márka szerint a benzines generátor nélküli, tisztán elektromos modellek 750 kilométert tudnak majd két töltés között, míg az EREV rendszerek akár 1400 kilométerre is képesek lehetnek. A Renault egyúttal megerősítette, hogy a Rafale és a Scenic következő generációja már erre a padlólemezre fog épülni.

"Az idő nagy részében egy igazi villanyautót kapsz, viszont azokon a napokon, amikor 800-1000 kilométert kell megtenned, nem kell aggódnod, hogy találsz-e időben töltőt. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás, de azoknak, akik még nem állnak készen a teljes átállásra, nekik ezt tudjuk kínálni" - mondta Philippe Brunet, a Renault Csoport technológiai igazgatója.