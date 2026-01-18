Ilyen az Audi Q7-nél is nagyobb villanyautó a Volkswagentől

A Volkswagen elektromos stratégiájának hiányzó láncszeme a helyére került: végre megérkezett az első olyan VW, ami hatótávnövelő (range extender) benzinmotorral kombinálja az elektromos hajtást. Bár Európában még a tisztán elektromos és a plug-in hibrid technológia áll az élen, Kínában viszont rohamosan terjednek a hatótávnövelős hajtásláncok. Az ID. Era 9X a VW és az SAIC közös tervezésében készült, és a tavalyi ID. Era tanulmány sorozatgyártásra kész változata.

Az ID. Era 9X egy hatüléses hatalmas SUV, jól felismerhetően Kínára szabott dizájnelemekkel. Impresszív megjelenéssel rendelkezik: a motorháztető alatt vékony LED-es nappali fények találhatók, az első lökhárítóba nagyméretű fényszórók kerültek. A látványosságot a tetőrészbe épített LiDAR-szenzor, többküllős krómozott felnik és behúzható kilincsek fokozzák.

Kínában a Huawei és a Seres Aito M8 ellenfelének szánják az 5,2 méter hosszú, 2 méter széles, és 3,07 méteres tengelytávú modellt, amely üresen közel 2,7 tonnát nyom.

Az autó mozgásáról egy érdekes hajtáslánc gondoskodik: a VW egy turbós, 1,5 literes benzinmotort szerelt be, amely kizárólag generátorként működik az akkumulátor feltöltésére. A négyhengeres egység a Porsche-tól származó változó geometriájú turbófeltöltő technológiát használ, teljesítménye pedig 141 lóerő, de a kerekeket valójában egy vagy két elektromos motor mozgatja. Az alapmodellben a villanymotor a hátsó tengelynél van, az összkerekesnél mindkettőre jutott. Előbbi rendszerteljesítménye 295 LE utóbbié 510 LE.

Bent hatan elférnek kényelmesen, a csomagtér is valószínűleg hatalmas, de nem árulták el mekkora. Az utastér modern, de nem túlzóan– a vezető előtt digitális műszeregység, középen pedig egy 15 colos érintőképernyő terpeszkedik. Fizikai gombok is akadnak, ami a vezetés közben valljuk be: praktikusabb.