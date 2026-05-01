Még sportosabb lett a Ferrari Purosangue

A fejlesztés középpontjában a futómű áll. Az aktív rendszer új hangolást kapott, amely akár 10%-kal csökkenti a karosszéria dölését, így az autó stabilabb és pontosabb visszajelzéseket ad gyors kanyarváltásoknál is. Az eredmény egy sokkal kompaktabb érzetű, közvetlenebbül reagáló Purosangue, a gyártótól még nem megszokott négyajtós karosszéria kivitel ellenére is.

A hajtáslánc alapjai változatlanok, a modell továbbra is a már ismert 6,5 literes szívó V12-es motorral készül, amely 715 lóerőt és 716 Nm nyomatékot ad le, összkerékhajtással. A különbség inkább a finomhangolásban rejlik. A nyolcfokozatú duplakuplungos váltó gyorsabb és határozottabb működést ígér, különösen Race és ESC-Off módban, manuális használatnál pedig magas fordulaton még sportosabb viselkedés érhető el.

A Ferrari az akusztikát sem hagyta érintetlenül. Az utastér kialakítása erőteljesebb motorhangot közvetít, ami még intenzívebbé teszi a hangélményt gyorsításkor és indításkor. Az utastérben egyedi plakett utal a Handling Speciale kivitelre.

Külsőleg a változások visszafogottak, de jól felismerhetők. Új, gyémántvágott felnik, karbon oldalsó borítások, fekete kipufogóvégek és fekete hátsó embléma jelzik, hogy nem egy alap Purosangue-val van dolgunk.

A Ferrari ezzel a konfigurációval egyértelműen azok igényeit követi, akik a Purosangue-t nem luxus SUV-ként, hanem valódi vezetési élményt nyújtó, emelt hasmagasságú sportautóként szeretnék használni. A modell így jobban közelít a márka hagyományos karakteréhez, miközben megtartja a négyüléses, praktikus kialakítást.