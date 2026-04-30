Luxus egyterű Mercedes módra - mától rendelhető az elektromos VLE

A VLE 300 electric két előre konfigurált kivitelben érkezik, amelyek már alapból komoly felszereltséget kínálnak. A 115 kWh-s akkumulátor mellé olyan extrák járnak, mint a Sky View panorámatető, az AIRMATIC légrugózás, a hátsókerék-kormányzás és a THERMOTRONIC klíma. Az Advanced Plus és Premium Plus csomagokkal tovább bővíthető a lista, utóbbiban már head-up display, MBUX Superscreen és DIGITAL LIGHT fényszórók is szerepelnek.

A hajtáslánc egy 203 kW-os elektromotort dolgoztat, elsőkerék-hajtású, ami a WLTP szerint akár 713 kilométeres hatótávra képes. Az új, 800 voltos architektúra egyik erőssége a töltési sebesség. Megfelelő DC töltőn akár 300 kW-tal is tölthető, ami 15 perc alatt mintegy 355 kilométeres hatótáv visszatöltését teszi lehetővé. Ezzel a VLE akár egyetlen megállóval is képes hosszú, közel 1000 kilométeres utak teljesítésére.

Méreteit tekintve sem visszafogott, 5309 mm hosszú, 1999 mm széles és 1951 mm magas, miközben a hangsúly egyértelműen a variálhatóságon van. Az új „Roll & Go” ülésrendszerrel az ülések könnyedén mozgathatók és akár teljesen ki is vehetők, jelenleg öt és hat, később hét és nyolcszemélyes kivitel is elérhető lesz. Az MB.OS rendszerrel távolról is konfigurálható az utastér. Négy előre beállított mód segíti a használatot a csomagszállítástól a VIP ranszferig.

Az ötszemélyes VLE 300 Advanced Plus csomaggal nettó 30,7 millió forintról indul, a hatüléses változat pedig nettó 30,8 millió forinttól érhető el. Később várható egy kedvezőbb árú, nettó 27 millió forint körüli alapverzió, valamint további modellek, köztük összkerékhajtású 4MATIC kivitelek is. A Mercedes-Benz tervei szerint a kínálat még idén tovább bővül, 2027-től pedig hosszított változat és kisebb, 80 kWh-s akkumulátorral szerelt verzió is érkezik. A VLE ezzel egy luxuslimuzin kényelmét egy sokoldalú, elektromos családi és shuttle jármű formájában hozza el.