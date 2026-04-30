A haszongépjármű-piac mutatja csak meg igazán, miért kellenek a dízelmotorok!

Kevésbé ismert tény, de az ACEA nem csak a személyautókra vonatkozóan közöl rendszeresen statisztikákat a saját felületén, de a haszongépjárművek kapcsán is közzétesz ilyen jellegű statisztikákat. Ebben három fő csoportot határoznak meg: furgonok, teherautók, illetve autóbuszok. A legnagyobb részt az első kategória teszi ki, hiszen csak 2026 első három hónapjában 360 648-at vettek nyilvántartásba - 2,3 százalékkal többet, mint múlt év ilyenkor. Ezen időszak alatt az EU-ban 81 766 teherautót papíroztak le, ami 10,7 százalékos növekedés, míg buszokból 10 964 fogyott, vagyis 24,5 százalékkal több, mint 2025 január eleje és március vége között.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A furgonokból mindössze 3,7 százalék volt benzines, kereken 80 százalék dízelmotoros, 12 százalék "villanyossággal tölthető" (ezt ECV-ként rövidíti az ACEA), 3,5 százalék hibrid és 0,8 százalék alternatív hajtású. A teherautóknál még nagyobb a gázolajos erőforrás dominanciája: 92,4 százalék, a fennmaradóból 4,4 százalék ECV, míg 3,2 százalék egyéb. Az autóbuszoknál jobban megfigyelhető a villanyos technológia előretörése, hiszen egyre több város dönt ezek mellett, de még így is csak 21,8 százalék az ECV-k aránya, 65,7 százalék dízelmotoros, 5,1 százalék hibrid, 7,4 százalék pedig egyéb.

-Hirdetés -

De mi a helyzet Magyarországon? Furgonokból (vagyis 3,5 tonnás saját tömegig) 5413-at vettek nyilvántartásba, kereken 10 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Ezek többsége - több mint 4300 - tisztán dízelmeghajtású volt. Az országos lebontásba az ACEA különbséget tesz teherautó és teherautó között, tovább osztva azokat a tömegük alapján. A "közepes" kategóriában (3,5 tonna és 16 tonna között) csupán 132 került lepapírozásra, ami 103 százalékkal több, mint 2025 első negyedévében. Ezek 3 kivételével egytől egyik gázolajjal működnek.

A "nehéz tehergépkocsik" kategóriájában (minden ami 16 tonna feletti, ide tartoznak többek között a kamionok, nyerges vontatók) 8,1 százalékos visszaesés volt tapasztalható hazánkban, holott az EU-s átlag +12,6 százalék. Mindez azt jelenti, hogy 925 ilyen típusú haszongépjárművet vettek nyilvántartásba itthon, amelyekből 4-et leszámítva mind dízelmotorral készült.

Magyarországon az egész EU-ban a legnagyobb léptékű növekedést produkálták az autóbuszok, hiszen 189,9 százalékkal több került lepapírozásra, mint a múlt év azonos időszakában. A számok nyelvére lefordítve ez 287 példányt jelent, ebből 266 dízelmotoros volt, míg a maradék 21 kivétel nélkül ECV, vagyis külső hálózatról tölthető.