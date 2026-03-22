Durván megugrott a kínai autógyártók piaci részesedése Európában

Februárban a teljes európai újautó-piac 8 százalékát a kínai gyártmányú autók tették ki, ezzel lényegében megduplázták a múlt év azonos időszakában elért eredményüket - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, EFTA országok és az Egyesült Királyáság nyilvántartásait vizsgáló statisztika szerint a kínaiak között az MG végzett az élen 21 827 példánnyal, mögötte a BYD 18 059-cel, a dobogó alsó fokára pedig a Chery (márka) fért oda. Érdekesség, hogy múlt év februárjában az MG még több mint 13 ezer autóval a konkurensei előtt járt, mostanra viszont néhány ezerre olvadt az előnye.

A kínai márkák komoly növekedésének egyik "titka" a PHEV szegmensben keresendő. Az ilyen hajtáslánccal ellátott autókra ugyanis nem vonatkozik a villanyautókat sújtó büntetővám, ezt pedig ki is használják az ázsiaiak. A teljes konnektoros hibrid szegmenst vizsgálva a BYD Seal U volt a legkelendőbb autó az említett régiók adatait összesítve, de a Jaecoo 7 (3. helyen), a BYD Atto 2 (6.), a BYD Seal 06 (9.), valamint az Omoda 9 (10.) is odafért a top 10-be.

Ami a villanyautókat illeti, ebben a szegmensben a kínaiak közül a Leapmotor T03 volt a legkelendőbb típus, de a teljes EV szegmensben is a 4. helyen zárta a februári hónapot - a top 10-es lista ide kattintva érhető el. Hajtáslánctól függetlenül az MG ZS volt a legkeresettebb kínai autó, ezt követően a BYD Seal U, a dobogó alsó fokán pedig az MG3.