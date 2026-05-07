Rögtön közel 2 millió forintos kedvezménnyel rendelhető itthon az új Farizon furgon!

Bár a Farizon nemrég jelent meg a magyar piacon, máris a harmadik modellel bővítik a kínálatukat. A most elérhetővé vált V7E a paletta "közepére" érkezik, a V6E és az SV közé.

A V7E kifejezetten városi használatra készült, alapját a GXA-V platform adja, vagyis a kezdetektől fogva tisztán elektromos hajtással tervezték. Az urbánus közlekedést és parkolást nagyban elősegítheti a mérete, hiszen hossza 5 milliméter híján 5 méter, 1,82 méter széles, 1,99 méter magas (vagyis a legtöbb mélygarázsba "lefér"), a tengelytávja pedig kereken 3,2 méter.

Ebből a raktér 1,69 méter széles és 1,44 méter magas, vagyis a rövid tengelytávú, nem magassított kivitel 6,9 köbméternyi helyet kínál, amelyhez az 1,1 méteres nyílásszélességgel rendelkező tolóajtókon, vagy a 270 fokban nyíló hátsó ajtókon lehet hozzáférni. Ugyancsak pozitívum, hogy a hátsó kerékjárati ívek közé befér egy EUR szabványú raklap, amelyből akár több is szállítható egyszerre a V7E-ben.

A vezetőfülkét nem bonyolították túl, ugyanakkor a kor szellemének megfelelő kialakítást kapott. A kormány mögött 7 colos digitális műszeregység található, középen pedig 12,3 colos érintőképernyő (ezen többek között az Apple CarPlay és Android Auto is futtatható). A bemutatón néhány perc erejéig lehetőségünk nyílt közelebbről is megnézni a rendszert. A szoftver megfelelő gyorsasággal reagál, a 360 fokos kamera képe kifejezetten szép, néhány személyautóénál is magasabb minőséget képvisel. Utóbbi elmondható az ülésekről is, amelyek furgonok esetében igencsak ritka módon ülésszellőztetést is kínálnak, ugyanakkor a fűthető kormánykerék már messze nem számít ennyire kirívónak ebben a szegmensben sem.

A V7E-t kiviteltől függetlenül 148 lóerős, állandó mágneses szinkronmotor hajtja 230 newtonméter nyomatékkal. A nagyfeszültségű akkumulátor 50,23 vagy 66,67 kilowattórás lehet. A hatótáv a nagyobb teleppel legfeljebb 329 kilométer lehet a Farizon számításai szerint.

Erre a kivitelre most jelentős, 2 249 000 forintos kedvezményt kínálnak, vagyis a 67 kilowattórás aksival ellátott V7E jelenleg nettó 11 759 000 forintért vihető. Amennyiben valaki a kisebb, 50 kilowattórás csomaggal is megelégszik, annak már 10 399 000 forinttól elérhető az olcsóbb változat.