Geely modellekre cserélik versenyautóikat Michelisz Norbi vetélytársai!

Elképesztően jól ment a szekere az elmúlt években a Lynk & Cónak, hiszen mióta a túrautózás csúcsa WTCR-ből TCR World Tour lett, azóta minden évben megszerezték csapatként az első helyet. 2023-ban és 2024-ben mindez úgy sikerült, hogy az egyéni címet a Hyundai színeiben versenyző Michelisz Norbert tudta bezsebelni, igaz tavaly már a bajnok is a kínai márka jellegzetes kék festésű autójával gyűjtötte a pontokat, hiszen a legutóbbi kiírást Yann Ehrlacher nyerte.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A címvédésre minden esélye megvan, viszont már nem a Lync & Cóval, hiszen a Geely úgy döntött, idén már a nagy márka emblémájával nevez a TCR World Tourra. Bár papíron teljesen új együttműködésről van szó, a gyakorlatban az autó kivételével alig változott bármi is. Az autókat működtető Cyan Racing megtartotta a legtöbb mérnököt és csapattagot, de a címvédő mellett a három másik versenyző személye sem változott. Idén is Thed Björk, Santiago Urrutia, illetve Ma Qing Hua teszik teljessé a csapatot, vagyis a Geely első szezonjában rutinos, a túraautózás világában jó nevű versenyzőkkel vághat neki a viadalnak.