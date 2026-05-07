Nyilvános az új Mercedes-Benz C-osztály magyarországi ára! Ennyit kérnek érte!

Bő 2 és fél héttel a világpremiert követően megjelent a Mercedes magyarországi konfigurátorában az új, tisztán elektromos C-osztály. Az akkor nyilvánosságra hozott információknak megfelelően, a C 400 4MATIC hajtáslánccal lehet konfigurálni a típust, amely 489 lóerőt, 800 newtonméter nyomatékot, 4 másodperces 0-100 km/órás sprintet és 210 km/órás végsebességet ígér. Az autóba egy 94 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátort építenek, ez pedig a gyártó állítása szerint 753 kilométeres hatótávot tesz lehetővé, vagy kizárólag városi környezetben 868-at.

Ezért legkevesebb 27 051 000 forintot kérnek, azonban ezt az összeget könnyedén feljebb lehet tornázni. Ez csupán az Avantgarde felszereltséget tartalmazza, viszont az AMG Line Plus csomaggal 3 204 210 forinttal növelhető a vételár. Ezen felül is könnyen találni több millió forintos plusz tételeket, így nem is annyira meglepő, hogy egy teljesen felextrázott C-osztály (EQ) alulról súrolja a 42 millió forintot.

