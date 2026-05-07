Nem tud mit kezdeni spanyolországi gyárával a Ford, egy részét kiárusíthatja a kínaiaknak!

Miközben a Ford vezérigazgatója, Jim Farley folyamatosan a kínai konkurencia jelentette fenyegetettségről beszél, úgy tűnik, az általa vezetett autógyártó egy újabb ázsiai gyártót "enged be" Európába. A spanyol La Tribuna de Automoción lap értesülései szerint ugyanis megszületett a megállapodás a Ford és a Geely között, amely szerint az amerikai székhelyű vállalat átadja a Valenciában található üzemben az egyik gyártósorát a kínaiaknak. Ezen a hírek szerint a Geely multiplatform autókat készíthet majd, vagyis a tisztán elektromos modellek esetében kikerülheti a büntetővámokat.

A spanyol lap nem nevezi meg, pontosan mely modell készülhet Spanyolországban, csupán a "135-ös kódjelű gépjárműként" hivatkoznak rá, amely full és konnektoros hibrid, valamint tisztán elektromos hajtáslánccal érkezhet a kontinensre. Egyesek már ennél is tovább merészkednek, és konkrétan megnevezik az EX2-t, mint lehetséges jelöltet, ám a Geely ezt egyelőre nem erősítette meg, ahogyan a vásárlás tényét sem.