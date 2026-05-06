Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?

Szedánokból nem volt hiány a Pekingi Autószalon pavilonjaiban, viszont többségük tisztán villanyosnak készült, ráadásul küllemükben némi túlzással élve sok esetben csak az embléma különböztette meg őket. Éppen ezért sokak érdeklődését felkeltette a Geely standján az egyik központi helyre kiállított luxusszedán, amely hivatalosan a Galaxy Light 2nd Generation Concept nevet kapta.

Túl sok technikai információt ugyan nem osztott meg a Geely, de ez főként betudható annak, hogy egyelőre tanulmányautóként leplezték le az újdonságot. Ezzel együtt a márka hangsúlyozta, nem csupán EV-ként, de konnektoros és full hibridként is elérhető lesz a sorozatgyártásra kész verzió.

A koncepcióautóknál megszokott módon ez esetben is "öngyilkos ajtókkal" dolgoztak a tervezőmérnökök, vagyis az első és hátsó ajtók ellentétes irányba nyílnak. Ez aligha fog visszaköszönni a kész típuson, ugyanakkor a tanulmányoknál a B-oszlopok elhagyásával sokkal jobban szemléltethető az utastér. A Galaxy Light 2nd Generation Concept esetében a belső is komoly üzenetértékkel bír. A négy üléses kialakítás alapján egyértelműen a luxus kategóriában gondolkodik a Geely.

Egyelőre nem tudni, pontosan mikor kerülhet sorozatgyártásba a koncepcióautó kész változata, de jelenleg arról sincs információ, hogy az újdonság hol lesz kapható, tehát nem tisztázott most még a magyarországi forgalmazás sem.