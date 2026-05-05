Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!

Sokáig bizonytalannak tűnt a Kia XCeed jövője, hiszen az alapmodell Ceed nyugdíjba vonul, ráadásul a márka eredeti tervei szerint belső égésű motoros utód nélkül távozott volna a kínálatból. Ezt a piaci igények alakulása miatt végül felülírták, és egy globális modellel, a K4-gyel (és annak kombi kivitelével) pótolják az űrt. Ezen logika mentén joggal lehetett az XCeed búcsújára is következtetni, amikor az új Seltos bejelentésekor megerősítették az európai forgalmazást. Most viszont a Kia egyértelművé tette: az XCeed marad, a frissített változat gyártása pedig a tervek szerint május 29-én veszi kezdetét a márka Szlovákiában, Zsolna mellett található üzemében.

A márka úgy tűnik, nem szeretne jelen helyzetben megválni az Xceedtől, még úgy sem, hogy jelenleg csak a 6. legkelendőbb modellje (ez a múlt hónapban 3 157 autót jelentett egész Európában a Dataforce összesítése szerint). Nemrég ugyanis bemutatták az XCeed frissített változatát, amely lényegében csak oldalról maradt felismerhető, elöl és hátul is olyannyira átszabták, hogy szinte rá sem ismerni. Az autó mindkét végén megjelentek az "Opposites United" formanyelv aktuális vonásai, így a crossover immár könnyedén belesimul a márka aktuális kínálatába.

Szintén igaz mindez az utastérre is, ahol gyakorlatilag a komplett műszerfalat kicserélték. Az új XCeedben a márkától jól megszokott, kétkijelzős kiosztás köszön vissza, viszont a klímapanelt ezúttal nem egy harmadik, kisebb kijelzővel oldották meg, helyette maradtak a "régimódi" gombok és tekerők.

Motorfronton egyelőre nem tudni, mit fog kínálni a Kia az új XCeedhez, mivel ezt a bejelentő közleményben nem részletezték. Annyi biztos, hogy tisztán belső égésű motoros és lágy hibrid alternatívák lesznek elérhetőek.

Érdekesség, hogy a bejelentés hatására a Kia azonnal új árlistát tett közzé a magyarországi weblapján. Ez alapján óriási kedvezményeket hirdettek a crossover kifutó verziójára. Például a legalapabb 115 T-GDI kézi váltóval, Essence felszereltséggel eddig 8 649 000 forintba került, most viszont már 7 499 000 forintért hozzá lehet jutni - vagyis 1 150 000 forintot enged a Kia. A kínálat másik végén még nagyobb az eltérés. A 180 T-GDI automata váltóval, GTLine felszereltséggel 12 449 000 forintba került, a kedvezmény keretében viszont 10 949 000 forinttól vihető - ez kereken másfél millió forintos kedvezményt jelent.