Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!

Legutóbb február végén hirdetett komolyabb kedvezményt a Citroën, akkor a C3 és C3 Aircross modellek árait nyirbálták meg. Most a C5 Aircross SUV árából engednek másfél millió forintot, így az alapfelszereltségnek számító You csomaggal 10 490 000 forintra módosult a típus indulóára a 145 lóerős lágy hibrid hajtáslánccal.

Az "aranyközéputat jelentő" Plus felszereltséggel 11 290 000 forintot kérnek a C5 Aircross szabadidő-autóért, míg az abszolút csúcsmodell a Max csomaggal konfigurálva 12 290 000 forinttól indul. Ahogyan az összes Citroënre, úgy erre is él a nemrég bejelentett 8 év / 200 ezer kilométer általános garancia.