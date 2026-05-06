Hiába égett a féklámpa, így is 134 km/órával mérte be a traffi! Súlyos bírság lett a vége!

Az ámokfutót még május 4-én, a délutáni órákban fotózták le a rendőrök Murarátka belterületén, csupán néhány méterre a település végét jelző tábla előtt. Mindez a gyorshajtás tényén nem sokat változtat, mivel az elkövetőt 134 km/órával fotózta le a traffi úgy, hogy már a felvételen ég a féklámpa. Ugyanakkor a bírság kiszabásánál nagyon is sokat nyomott a latba, hogy még éppen a tábla előtt készült a fotó, hiszen így kiugróan nagy sebességtúllépésnek számít a 134 km/óra a legális 50 km/órához képest. Az egyenruhások így a lehető legsúlyosabb, 468 ezer forintos pénzbírságot szabták ki 8 büntetőpont kíséretében, így ha még egyszer hasonló száguldozást mutat be az elkövető, valamint ezentúl egy apróbb kihágáson kapják, akkor már búcsút is mondhat vezetői engedélyének.

