Hatüléses, óriás SUV-ot hoz Magyarországra a Lexus!

Némiképp meglepő, hogy a Lexus már a premier pillanatában bejelentette a TZ európai forgalmazását. A néhány hónappal ezelőtt bemutatott új Highlander ugyanis - egyelőre - úgy tűnik, hogy nem érkezik a kontinensünkre, pedig a két autó műszaki alapjai azonosak. A külsőt illetően is fel lehet fedezni hasonlóságokat, ugyanakkor a TZ megkapta a Lexus aktuális formanyelvének sajátosságait, mint például a nappali menetfények grafikája, vagy épp hátul a kontúrvilágítással ellátott márkajelzés, amelyet ezúttal is betűkkel oldottak meg - hasonlóan az ES-hez.

Az TZ a Lexus globális kínálatában is az egyik legnagyobb modell, hiszen 5,1 méter hosszú, 1,99 méter széles, 1,71 méter magas, a tengelytávja pedig 3,05 méter, míg a saját tömege 2 630 kilogramm. A jókora méretének köszönhetően a villany-SUV csomagtere még akkor is 290 liter, ha mind a hat ülés használatban van, de 4 fotel lehajtásával akár 2017 literre bővíthető a kapacitás.

Az utastérben, illetve a műszerfalon szintén számos ponton visszaköszönnek az ES-ben látott megoldások. Ilyen a kormányon található, betűkkel megoldott márkajelzés, de a 14 colos érintőképernyő alatti "fizikai" gombsor is hasonló kivitelezést kapott. Érdekesség, hogy a Lexus még ez esetben sem lépte meg a három képernyős kiosztást, a központi multimédia mellett csak a sofőr elé került egy 12,3 colos digitális műszeregység.

Bár a külsőben és az utastérben is felfedezhetőek a rokonvonások az új Highlander és a TZ között, a technikai specifikáció árulja el igazán a rokoni szálakat. A Lexus hatülésese összkerékmeghajtással kerül a gyártósorokra, összteljesítménye 407 lóerő, amelyet két, egyenként 227 lóerős, 268,6 newtonméter nyomatékkal rendelkező villanymotor állít elő. Mindössze 5,4 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, ám ennél talán egy fokkal fontosabb a mindennapokban, hogy a 95,82 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor a Lexus szerint 530 kilométerre elegendő hatótávot képes elraktározni (vagyis a márka számításai szerint 18,1 kwh/100 km környéki fogyasztást tudhat az autó). A TZ nem csak a 11, hanem a 22 kilowattos töltést is támogatja, legalább 150 kilowattos DC oszlopon pedig akár 35 perc alatt is felugrik a töltöttség 10-ről 80 százalékra.

A Lexus közleményében kiemelte, a TZ kapható lesz Európában, így jó eséllyel Magyarországon is. A forgalmazás kezdetét 2027-re datálják, vagyis az első példányok valószínűleg már csak jövő évben érkezhetnek meg a kereskedésekbe.