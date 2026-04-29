Április utolsó napján is emelkednek az üzemanyagárak!

Ismét papírforma szerint változott szerda reggelre a hazai kutakon az üzemanyagok piaci ára. Ennek eredményeképp a 95-ös benzin jelenleg literenként 680 forintba kerül, míg a gázolaj 714 forintba - derült ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. A portál szerint ezen összegek sem lesznek túl tartósak, hiszen csütörtökre újabb módosítást jelentettek be. A portál értesülései szerint mindkét típus beszerzési ára bruttó 5-5 forinttal emelkedik, ennek hatása viszont csak és kizárólag a piaci árképzésben jelentkezhet, hiszen a magyar rendszámos autókba történő tankolás esetén a 95-ös benzin ára továbbra is 595 forintban van maximalizálva, míg a gázolajé 615 forintban.

