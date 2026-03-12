Ilyen Mercedes eddig nem létezett! Bemutatkozott a VLE buszlimuzin!

Ahogyan azt a márka korábban ígérte, március 10-én ténylegesen bemutatták a vadiúj Van Electric Architecture (VAN.EA) platformra épülő Mercedes-Benz VLE-t. Ahogyan az várható volt, az újdonság is megkapta az új GLC-n is látott frontrész dizájnt, de a nappali menetfények kialakítása is egyedivé teszi. Oldalról klasszikus buszlimuzin, mindkét oldalon alapfelszereltség a tolóajtó, minden kilincs a karosszériába visszahúzódó megoldást kapott, az összkép pedig többek között az S-osztályokról ismerős felnikkel tolható a luxusabb irányba.

Ahogyan az a Mercedesnél általában lenni szokott, jelentős különbségek mutatkoznak az utastérben az alapfelszereltség és a csúcsmodell között. Utóbbi ebben az esetben is az úgynevezett Superscreen kialakítással készül, vagyis a műszerfalon egyetlen üveglap alá három különböző képernyőt építenek: a bal oldalon a 10,25 colos digitális műszeregység, középen a 14 colos multimédia, valamint az utas előtt az ugyancsak 14 colos kijelző.

Hátul a kifejezetten konszolidált kialakítástól a sportosabbon át a luxusig mindenféle elérhető. A legdrágább kivitelben a "tetőből" egy 31,3 colos, 8K felbontású, 32:9 képarányú képernyő is elővarázsolható, amely többek között filmezésre, videójátékozásra is alkalmas.

Megjelenéskor a V300 hajtáslánc lesz elérhető. Ebben 272 lóerő áll rendelkezésre, a Mercedes ígérete szerint megközelítőleg 700 kilométeres hatótávval, ugyanakkor a 300 kilowattos gyorstöltéssel 15 perc alatt 350 kilométerre elegendő áramot képes felvenni a rendszer - legalábbis a márka szerint. Ezzel szemben a később érkező VLE 400 4MATIC már 402 lóerőt kínál - vélhetően kisebb hatótávval - így mindössze 6,5 másodperc alatt tudja a buszlimuzin a 0-100 km/órát. A nagyfeszültségű akkumulátor mindkét hajtáslánc esetében ugyanaz: 115 kilowattórás NMC. A típus a közeljövőben rendelhető lesz 80 kilowattórás LFP aksival is.

A Mercedes a bejelentéssel egy időben nem közölt árakat, így egyelőre nem tudni, mennyit kérnek majd érte. Ugyanakkor az már biztos, hogy hazánkban is kapható lesz, hiszen a Mercedes magyarországi weboldalán már megjelent az új VLE.