Visszatérhet a Nissan Primera – elektromos szedánként, kínai alapokon

A modellnév közel húsz év után kerülne újra a kínálatba. A hivatalos bejelentése még várat magára, de egy Fülöp-szigeteki hatósági adatbázisban már feltűnt a típus neve, ami egy konkrét sorozatgyártású verzió érkezésére utal. A dokumentumok alapján az új Primera egy nagy méretű elektromos szedán lesz. A közel 4,93 méteres hossz és a 2915 mm-es tengelytáv már a középkategória felső határát súrolja, sőt bizonyos méretekben túl is mutat olyan klasszikus vetélytársakon, mint például a Toyota Camry. A számok alapján egy tágas, családi használatra is alkalmas modell körvonalazódik.

A műszaki alapok is ismerősek lehetnek, minden jel arra utal, hogy az új Primera valójában a kínai piacon már bemutatott Dongfeng Nissan N7 nemzetközi változata lesz. Ez a stratégia nem új a gyártónál, a helyi fejlesztések globális piacra emelése egyre fontosabb szerepet kap az elektromos átállásban.

A hajtásról egyetlen villanymotor gondoskodhat, amely 160 kW, azaz 215 lóerő teljesítményt és 305 Nm nyomatékot ad le. Az energiaellátást egy 60 kWh kapacitású akkumulátor biztosítja, amely a jelenlegi adatok szerint körülbelül 500 kilométeres hatótávot kínálhat. Ez a kombináció a kiegyensúlyozott, mindennapi használatra optimalizált karaktert erősíti.