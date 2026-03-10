Megérkezett Magyarországra az új Nissan Micra! Íme a pontos árak és az első benyomások!

A hatodik generációs Micra ismerős idegen lehet mindenki számára, aki már ült a francia testvérmodellben, ezúttal viszont az összehasonlítgatás helyett - amit egyébként korábban már mi is megtettünk - nézzük, miben igyekszik mást kínálni a Nissan jelenleg kapható legkisebb villanyautója!

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az elsősorban kerek formákkal játszó Micra nem is annyira titkoltan a női vásárlóréteget célozza, részben talán ezzel magyarázható, hogy a "cukiságfaktort" a négyzetre emelték. Igyekeztek minden részletében egyedivé tenni, ez pedig elölről és hátulról nézve némi jóindulattal működik is, oldalról viszont nem tudja letagadni az eredetét - de ez nem is lehet neki felróni negatívumként.

-Hirdetés -

Mivel ezúttal nem volt lehetőség tesztvezetésre, így főként a menürendszerre voltam kíváncsi, pontosan mennyit emeltek át. Jó hír, hogy a Micrában is a Google alapú szoftver fut, így okostelefon nélkül is elérhetőek például a Mapsben (magyarosabban: Térképekben) elmentett útvonalak, de a Play áruház is adott, szóval a fontosabb alkalmazások egytől egyik telepíthetőek.

Bár a biztonságos közlekedést értékelő Driving Score rendszer kimaradt a Micrából, a takarékos vezetést segítő Eco Score itt is adott, vagyis az autó 1-től 100-ig terjedő skálán értékeli a sofőr produkcióját, ami ha nem ér el egy bizonyos szintet, akkor különböző tanácsokkal igyekszik segíteni a felhasználónak.

A kezelőszerveket gyakorlatilag egy az egyben átemelték, értelemszerűen a kormányon Nissan emblémával. Beülve kellemes tapintású anyagokkal találkozik az ember, sehol nem recseg, ropog a műszerfal, összességében érezni, hogy ebbe az autóba is beleölték a munkaórát. A magasabb felszereltségű példányokban pedig a bőrhatású kárpitozás tényleg hozza azt az eleganciát, amit a Nissan az előzetes kommunikáció során ígért.

Hazánkban a Micra kétféle hajtáslánccal, valamint háromféle felszereltségi szinttel lesz elérhető. Ebből az aspektusból semmi újat nem mutat az autó. A belépő szinten 40 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor kerül a típusba egy 120 lóerős villanymotor társaságában - így a becsült hatótáv 316 kilométer. Ennek indulóára jelenleg Engage csomaggal 9 900 000 forint, míg Advance felszereltséggel 10 900 000 forintról indulhat a konfigurálás.

A nagyobb, 52 kilowattórás aksival már 414 kilométert ígér a Nissan, valamint a teljesítmény is nagyobb, itt már 150 lóerő áll rendelkezésre. Ez a specifikáció Engage felszereltséggel nem rendelhető, Advance csomagban 11 900 000 forint, míg a kizárólag ehhez a hajtáslánchoz kérhető Evolve nevet viselő felszereltség 12 500 000 forinttól vihető haza. Fontos megjegyezni, hogy az itt említett árak kizárólag a bevezető kampány keretében érhetőek el, mivel minden egyes Micrára 1 millió forintos árengedményt hirdettek.