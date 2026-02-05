Ilyen az európai piac meghódítását tervező, kínai telefongyártó új SUV-ja! Vajon itthon is kapható lesz?

Hazánkban aligha kell bemutatni bárkinek is a Huaweit, hiszen a 2010-es években az egyik legnépszerűbb telefongyártó volt többek között a magyar piacon is. Azonban a kereslet hamar alábbhagyott, mikor a kínai vállalatot gyakorlatilag letiltották az Android operációs rendszerről, így a "nyugati" alkalmazások csak nehezen érhetők el az új készülékekről.Ezzel szemben az AITO Magyarországon többségében ismeretlen fogalom. Ez nem véletlen, hiszen alig 5 éves márkáról van szó (2021-ben alapították), amely a Seres Csoporthoz tartozik. A név az "Adding Intelligence to Auto" kifejezésből ered, amely tükörfordításban az "intelligenciát adunk az autóhoz" mondatnak feletethető meg.A két vállalat legújabb terméke a M6, amely a már létező M5 és M7 közé érkezik. Az újdonság alapvetően klasszikus SUV sziluettel rendelkezik, könnyű kiszúrni a tetején a LiDAR-t, valamint a piros féknyergek is hamar észrevehetőek. Érdekesség, hogy már az M6-oson sem alkalmaz a karosszériában visszahúzódó kilincset az AITO, ami vélhetően nem független a kínai kormányzat tiltásától, viszont fontos megemlíteni, nem ez az első típusok, amelyen a hagyományosabb megoldás felé nyúltak.A hajtásláncról egyelőre nem sokat tudni, iparági források szerint EREV és tisztán elektromos kivielben lesz elérhető az ázsiai piacon az újdonság vélhetően 10-11 millió forint környéki összegért. Az M6 esetében jó valószínűséggel kizárható az európai forgalmazás, viszont az AITO továbbra sem tett le azon törekvéséről, hogy az öreg kontinensen is megkezdje a forgalmazást. Legutóbb a Müncheni Autószalonon hallatott magáról a gyártó, akkor az M5, M8 és M9 tűnt fel a standjukon. Mind a négy modellben közös a Huawei HarmonyOS operációs rendszere, de a vezetéstámogatók is a techóriás fejlesztései.