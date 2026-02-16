Ismét kapható dízelmotorral rengeteg új autó: mutatjuk az érintett modelleket!

Az utóbbi években sorra szűnnek meg az újonnan kapható dízel személyautók, így volt ez a Stellantis háza táján is. Most azonban új irányt vesz a konszern: rengeteg típus kapja vissza a dízel erőforrásokat. Ilyen például az az Alfa Romeo Giulia, Stelvio és Tonale, a Peugeot 308, az Opel Astra, illetve a cégcsoport haszonjármű alapú egyterűi is. Akadnak visszatérő dízel erőforrások a DS prémiummárka, illetve a Citroen kínálatában is, sőt, az sem kizárt, hogy a jövőben még több modellben válik újra elérhetővé a régi technika.Bár a dízelek eladási számai látványosan csökkennek egész Európában, ezt a trendet jelentősen torzítja a kínálat. Nem derül ki ugyanis a vásárlási statisztikákból, hogy hányan vettek volna dízelt, ha árulták volna ilyen erőforrással a kiszemelt modellt. Ráadásul a cégcsoport mindezt marketinglehetőségként is értelmezi: amíg mindenki más a kínai konkurencia villanyautóival és konnektoros hibrid modelljeivel versenyez, addig ők ezzel a lépéssel egy olyan vásárlókört céloznak, akiket magukra hagyott az európai autóipar.