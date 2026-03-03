kedd, március 3, 2026
Újra rendelhetőek Magyarországon dízelmotorral az Alfa Romeók, íme az áruk!

A történelmi jelentőségű, veszteséges év után a Stellantis úgy döntött, inkább visszahozza a dízelmotorokat, amiből az Alfa Romeo is profitálhat.

Összességében a 2025-ös éve egészen vállalhatóra sikerült az Alfa Romeónak, mert a Junior megjelenésével több hónapban is egyedül az olaszok tudtak érdemi növekedést felmutatni. Ugyanakkor az egyre korosodó típusok eladásai már nem alakultak ennyire fényesen – ezt az állapotot „rázhatja fel a dízelmotorok visszatérése.

A Tonale esetében ez egyáltalán nem új fejlemény, mivel a frissítéssel a lágy és plug-in hibrid hajtásláncok mellett a dízelmotor is megjelent, mint alternatíva. Fontos különbség, hogy ebben az esetben egy 130 lóerős, 1,6 literes Multijet erőforrásról van szó. Ehhez jelenleg legalább 14 965 000 forintot kell fizetni a Tonale felszereltségi szinttel, viszont a Sport Speciale csúcsfelszereltséggel akár 17 290 000 forintra is felkúszhat a vételár.

Ezzel szemben a Giulia és a Stelvio esetében tényleg újdonság a dízelmotor visszatérése. Mindkettőbe a 2,2 literes Multijet kerül, amely 160 vagy 210 lóerős lehet. Itt mindössze kétféle választási opció adott: hátsókerék- vagy összkerékmeghajtás. Értelemszerűen előbbi az olcsóbb: a Giulia már 18 800 000 forinttól vihető, míg a Stelvio kereken 21 millió forinttól. Ami az összkerekes változatokat illeti: a szedán 21 100 000 forinttól konfigurálható, a SUV pedig 23 300 000 forinttól.

