Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?

Rendkívül erős volt 2026 harmadik hónapja a Használtautó.hu-n: a márciusi összegzés szerint az érdeklődések, avagy a telefonszám- és e-mail cím felfedések száma átlépte a 453 ezret, a feladott hirdetések száma pedig a 110 ezret, ezzel mindkettő felülmúlta a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt adatokat. Miközben a ferdehátúak és a kombik iránti érdeklődés érdemben nem változott, SUV-okat viszont majdnem 20%-kal többen, 95 600 felhasználó keresett. A szedánok népszerűsége eközben 9%-kal csökkent. Az átlagos vételár szüntelenül nő, a tavalyi 4,9 millióról már 5,5 millióra emelkedett, cserébe csökkent az átlagéletkor is, ami 2025-ben 13,16 év volt, 2026-ban viszont már csak 12,56 év: ugyanígy az átlagos futásteljesítmény is 181 ezer kilométerről 171 ezer kilométerre esett vissza.

Ahogy februárban, úgy most is a kombik esetében látható a legnagyobb, 16%-os vételár-növekedés 4,3 millióról 5 millióra, a szedánok 13%-ot, a ferdehátúak 10%-ot, a SUV-ok 2%-ot drágultak. Az elektromos autók egy hajszálnyival megfizethetőbbé váltak, 100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra, de a benzinesekhez 4,2 millió helyett 4,7 millió, a dízelekhez 4,6 millió helyett 4,9 millió és a hibridekhez 10,4 millió helyett 10,7 millió drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.

„A dízelautók iránti érdeklődés már egy ideje csökken, mostanra pedig több mint 20 ezerrel kevesebben keresik ezeket a modelleket tavalyi év azonos időszakához képest. Bár a dízel továbbra is stabil és sokak által kedvelt hajtáslánc, a visszaesés fő oka, hogy a céges vásárlók egyre kevésbé választják őket, emiatt pedig jóval kevesebb dízel kerül a használt piacra. Ezzel szemben egyre több elektromos és hibrid autó jelenik meg a kínálatban. A flották közelgő frissítése és az olajpiaci bizonytalanságok miatt több vásárló fordul az alternatív hajtásláncok felé.” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A számok tehát megtévesztőek, hiszen a dízelek csökkenése és a villanyautók, illetve hibridek hasonló növekedése nem közvetlen átpártolás. A kínálat alakulása is nagyban befolyásolja a számokat, de ami jóval fontosabb, az a köztes lépcsőfok. A dízelek vásárlói jó eséllyel a legkisebb kompromisszumot választják, vagyis benzines modelleket vesznek, miközben nagyjából hasonló számban mozdulnak el a korábban benzines autót birtoklók az elektromos, illetve a hibrid hajtásláncok irányába.