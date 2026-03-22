Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!

Meglehetősen szűkszavú közleményben jelentette be a Volkswagen a Multivan ráncfelvarrását, gyakorlatilag a frissített verzióról készült fotókon túl alig árultak el valamit, amit pedig mégis, az a felvételekről is egyértelmű. A Multivan frontrészét alaposan átdolgozták, a lökhárító teljesen új megjelenést kapott, de a lámpatestek grafikáján is változtattak valamelyest.

Emellett azt is elárulta a VW, hogy most először matt fényezéssel is konfigurálható lesz a típus, illetve a felnikínálatot is újragondolták. Egyelőre csupán ennyit árultak el, viszont a közlemény végén kiemelték, a nyár végéig további információkat fognak nyilvánosságra hozni.