Gyorsulási versenyen az összes Mustang generáció: szerinted melyik a leggyorsabb?

Gyorsulási versenyen az összes Mustang generáció: szerinted melyik a leggyorsabb?

Németh Kornél
0
1 perc

Az elsőtől a jelenlegi generációig az összes Mustang megjelent a versenypályán, ám műszaki hiba miatt végül csak 6 autó szállt versenybe. Íme a videó és az eredmény!

A Mustang népszerűsége töretlen, már hét generáción átívelő sikernek örvend a modell. Ezt a hét generációt hozta össze egy kis versengésre a Carwow csapata egy üres kifutópályára, ahol megpróbálták összemérni a V8-as erőforrással szerelt járművek tudását. Sajnos az első generációs Mustang egy váratlan motorhiba miatt nem tudta kivenni a részét a mókából, a többi azonban könnyedén kárpótolt mindenkit. Már csak a hangélményért és a hangulatért is megéri megnézni az alábbi videót, amelyben jól látszik a fejlődés a generációk között. Az eredményeket illetően természetesen nem kell komoly meglepetésekre számítani. A leggyorsabban, 12,7 másodperc alatt a hetedik generációs Dark Horse tudta le a negyed mérföldet. Ezt követte 13,6 másodperccel a hatodik generációs Bullitt, majd 14,2 másodperccel az ötödik generációs Bullitt, aztán a negyedik generációs Bullitt 14,8 másodperccel. Itt viszont borul a sorrend, a második generációs King Cobra ugyanis 16,3 másodperccel megelőzte a 16,4 másodperccel befutó Fox GT-t.

Ez is érdekelhet

