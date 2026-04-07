Vajon legyőzi a leggyorsabb Lambo a leggyorsabb Teslát? Videón a válasz!

Három Lamborghni és két brutális villanyautó mérte össze az erejét a Carwow legújabb gyorsulási versenyén. Az olasz márkát egy 640 lóerős Huracán Performante, egy 770 lóerős Aventador SVJ, illetve egy 1015 lóerős Revuelto képviselte, míg villanyautó-fronton egy smart #5 Brabus, illetve egy 1020 lóerős Tesla Model S Plaid állt a rajtvonalhoz. Bár az összes futam érdekesnek bizonyult, az igazi kérdés mégiscsak a királykategória, a Revuelto és a Model S Plaid harca, szerencsére erre is sor kerül az alábbi videó végén.





