Gyári tuningot kapott a Ford Capri, már rendelhető is itthon, íme az ára!

Néhány nappal az (európai) Explorer ráncfelvarrásának bejelentése után a Capri kapcsán is megmutatta az újításokat a Ford. Talán a legfontosabb módosítás az új LFP összetételű nagyfeszültségű akkumulátor, amely a Standard Range verzióknál 17 százalékos hatótáv-növekedést hozott, vagyis a frissített modell a márka állítása szerint 463 kilométert tud két töltés között. A villanymotort is áthangolták, amely immár 190 lóerőre és 350 newtonméter nyomatékra képes, a 0-100 km/órás sprint pedig 8,0 másodperc az új kivitel esetében.

Ennél sokkal látványosabb újdonság a Capri Collection néven futó limitált szériás változat. A kék fényezést egy középen végigfutó díszcsíkkal tették különlegesebbé, hátul pedig egy méretes légterelő kapott helyet. Az összképet a vadiúj 21 colos felni teszi teljessé, bár a Caprihoz eddig is kifejezetten nagy méretű, extrém dizájnnal megrajzolt keréktárcsákat lehetett konfigurálni.

A Ford hazai konfigurátorában már meg is jelent az új változat, ugyanakkor nem mint aktuális csúcsmodell, hiszen a Premium kivitel alá pozicionálták. A matek 19 040 000 forinttól indul, ez az összeg pedig tartalmazza többek között a hátsó szárnyat, a 21 colos felniket, vagy épp a különleges kék fényezést.