Megérkezett Magyarországra a Fiat apró négykerekűje! 4,4 millió forintot kérnek érte!

Szigorúan az ára alapján messze a legolcsóbb alternatíva lehetne a hazai újautó-piacon, viszont a Topolinót nem lehet a személygépkocsik mellé tenni, hiszen hivatalosan mopedautóként kerül forgalomba. Ennek megfelelően egészen apró méretekkel rendelkezik: 2,54 méter hosszú, 1,53 méter magas, 1,4 méter széles, a tengelytávja pedig 1,73 méter.

Ami a teljesítményt illeti, a Topolino villanymotorja 8,2 lóerőre és 44 newtonméter nyomatékra képes, a végsebessége pedig 45 km/óra, amit 10 másodperc alatt tud produkálni álló helyzetből. A 7 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor (nettó kapacitása 5,4 kWh) legfeljebb 75 kilométeres hatótávot kínál. Amennyiben ezt kiautózza a felhasználó, kereken 4 óra feltölteni az aksit, mivel 2,3 kilowatt a maximum, DC opció nincs is.

Magyarországon jelenleg kizárólag egyetlen felszereltséggel rendelhető a Topolino, amelynek bruttó listaára 4 390 000 forint, ezt pedig néhány apróbb kiegészítővel lehet csak feljebb tornázni, azonban az ezekre vonatkozó konkrét összegeket nem tartalmazza a bárki számára elérhető árlista.