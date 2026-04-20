Eltűnt az út a Róbert Károly körúton! Aki még teheti, kerülje a környéket autóval

"Megsérült egy 300 mm átmérőjű azbesztcement vízcső a Róbert Károly körút 40. szám előtt. A javításhoz a Fővárosi Vízművek lezárta az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között. A helyszínen a hatóság tereli a forgalmat, a környéken jelentős forgalmi torlódás várható" - olvasható a XIII. kerület facebook oldalán. A beszakadt felület jelentős méretű, valószínűleg a következő napokban is érdemes elkerülni a a Róbert Károly körutat az Árpád híd felé, mert az út rendbetétele több napot is igénybe vehet a személyesen látottak alapján. A gyalogosok életét is megkeseríti a csőtörés, hiszen sártengerré változott a járda egy jó darabon, arról nem is beszélve, hogy a környéken lakók víz nélkül maradtak. Ennek a problémának a kezelésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. szám előtt.

